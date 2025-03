Anconatoday.it - Pallanuoto A1 femminile: Padova non fa sconti al Passetto, la Cosma Vela si inchina

ANCONA – Tutto come da copione nel posticipo alla piscina del, la Plebiscitopassa facilmente mettendo subito in chiaro la propria netta supremazia nel primo tempo e poi gestendo il resto della gara. Buon test per le doriche di coach Milko Pace, soprattutto in vista dei playout in.