Sport.quotidiano.net - Pallamano A Silver: sabato match fondamentale contro Carpi. Il Romagna non vuole fare sconti: due punti per coltivare il sogno

Dopo l’ennesimo fine settimana di inattività agonistica il campionato di serie Adiritorna in auge disputando la settima giornata del girone di ritorno. Laaffronterà, alle ore 19, alla palestra Cavina la formazione del Len Solution. L’imperativo categorico per la formazione allenata dal coach Mariano Ortega è quello di conquistare i duesospinta dai propri tifosiun avversario storico in tempi in cui si lottava su ben altri palcoscenici. Una vittoria sarebbeper gli arancioblù per rientrare nel giro dei playoff, validi per la promozione in serie A Gold. Al momento infatti capitan Rinaldo Ceroni e compagni, con 16, sono in una zona della classifica che si potrebbe definire "limbo" perché la settima posizione pemetterebbe di chiudere la stagione regolare senza proseguire per altri traguardi.