Quotidiano.net - Palla di neve contro uno sconosciuto: la bravata in seggiovia gli costa cara

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 marzo 2025 – Ha fatto il giro dei social il video di un ragazzo francese che lancia un’enormedidallagridando “Bon appétit!” a un gruppo di persone sedute al tavolo di un rifugio sotto di lui. E’ successo località sciistica di Alpe d’Huez. La massa diha colpito in pieno un uomo di 61 anni, che fortunatamente è rimasto illeso. Non è ladi un ventenne, ma un gesto giudicato di un’estrema irresponsabilità dagli utenti gli utenti di TikTok, che hanno condannato duramente l’accaduto. Il ragazzo non è rimasto impunito:di lui – riportano i media francesi – sono state presentate due denunce. Il video su TikTok È il 27 febbraio e sulle piste dell’Alpe d’Huez splende un bel sole, quando il ragazzo parigino monta ine sventa ladisulla testa degli avventori del rifugio.