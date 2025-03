Dayitalianews.com - Palermo, arrestato produttore e grossista di crack, sequestrate 600 dosi

SI TRATTA DI UNO DEI MAGGIORI SEQUESTRI DIEFFETTUATI IN ITALIA.I Finanzieri del Comando Provinciale di, hanno tratto in arresto un palermitano incensurato e sequestrato 1 kg e mezzo di cocaina, involucri sottovuoto, 500già confezionate die 100di cocaina.Nelle scorse settimane, i Baschi Verdi hanno intensificato l’attività di contrasto della diffusione del, la cosiddetta “droga dei poveri”, anche in considerazione del sempre più crescente e preoccupante fenomeno del consumo di quest’ultimo, soprattutto tra i giovanissimi.L’attività così avviata ha consentito di individuare un soggetto che, sebbene incensurato, sembrava aver messo in piedi una fiorente attività di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della propria abitazione, sfruttando la strategica ubicazione della stessa perché sita in un vicolo stretto del quartiere Noce e, pertanto, di difficile monitoraggio.