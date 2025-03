Baritoday.it - Palazzina crollata, ricerche avanti per tutta la notte: si continua a scavare tra le macerie

Leggi su Baritoday.it

Sono proseguite perlale operazioni dei vigili del fuoco tra via De Amicis e via Pinto, nel quartiere Carrassi, dove nella serata di ieri una, sgomberata all'incirca un anno fa, è. In pochi istanti, l'edificio si è sgretolato, e una valanga diha invaso la.