Palazzina crollata a Bari salva Rosalia De Giosa l’anziana rimasta sotto le macerie per 24 ore – Il video

Delenel crollo di un intera, è statata. I vigili del fuoco hanno raggiunto il luogoledove si trova la 74enne, dispersa da ieri. Si trovava in quella che era la tromba delle scale del palazzo. La donna, in buone condizioni, è stata portata in barella a bordo di un’ambulanza che è ripartita a sirene spiegate alla volta dell’ospedale. Il recupero è stato accompagnato da un lungo applauso liberatorio da parte dei vigili del fuoco e dei presenti. Presente anche il sindaco di, Vito Leccese.Le centraline dell’Arpa monitorano le polveri sottili in zonaNelle prossime 24 ore sarà rilevata la presenza di polveri nell’area interessata dal crollo della. Lo ha comunicato il Comune diin una nota.