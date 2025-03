Thesocialpost.it - Pakistan, esplode una moto-bomba: almeno 4 morti e diversi feriti

Dramma all’improvviso, un attentato dal bilancio purtroppo drammatico: unaè esplosa in un mercato nella provincia sud-occidentale del Belucistan in, uccidendo quattro persone e ferendone altre cinque, secondo la polizia. Leggi anche: Primavera anticipata? Macché. Meteo, cambia tutto: le previsioni per i prossimi giorniStando a quanto comunicato dalle autorità intervenute sul posto, l’ordigno esplosivo improvvisato (Ied) è stato piazzato su unaparcheggiata e fattore a distanza vicino a un’auto a Naal Bazaar nel distretto di Khuzdar. A ricostruire l’accaduto è stato il funzionario di polizia Bahawal Khan, che ha spiegato come l’esplosione sia avvenuta vicino a una scuola e abbia danneggiato i veicoli nelle vicinanze. Nessun gruppo ha rivendicato al momento l’attacco.