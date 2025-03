Sololaroma.it - Pagelle Roma-Athletic Club 2-1: Shomurodov regala la vittoria ai giallorossi: a breve la conferenza stampa LIVE

Si accende l’Olimpico per spingere laattraverso un’altra notta magica di Europa League, nella gara d’andata degli ottavi di finale. Nella capitale arriva untra le migliori squadre della competizione, con anche l’incentivo in più della finale in programma al San Mames di Bilbao. Momento di forma ottima tanto per iquanto per i baschi, preludio di un match che promette fuoco e fiamme. Segui la Direttadella partita con noi su Solola.it.22 minuti fa6 Marzo 2025 22:53 22:53Svilar: 6 Non arrivano particolari pericoli dalle sue parti e non può nulla sulla rete del vantaggio dell’.Mancini: 6.5 Non è sicuramente un compito semplice quello di tenere a bada Maroan Sannadi, ma lui lo fa perfettamente.Ndicka: 6 Attento e pulito, ma non è sicuramente il protagonista del reparto arretrato giallorosso.