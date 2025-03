Pagelle Feyenoord-Inter 0-2 | Barella 75! Pure due bocciati – CdS

Inter-news.it - Pagelle Feyenoord-Inter (0-2): Barella 7,5! Pure due bocciati – CdS

Leggi su Inter-news.it

uno dei migliori in campo disecondo il Corriere dello Sport, che ha stilato le. Ma spuntano anche due sonore insufficienze. Ledi.SUCCESSO – Il primo atto dell’andata degli ottavi di finale di Champions League va all’, che ha regolato al de Kuip ilper 2-0. Prova da grande squadra dei nerazzurri, che hanno messo in campo sacrificio, esperienza e qualità. Ora martedì prossimo il ritorno a San Siro per completare l’opera. Il migliore in campo, secondo il Corriere dello Sport, è Nicolò. Nella vasca del de Kuip il centrocampista italiano nuota che è una meraviglia: gestisce il gioco, fa il Calhanoglu occulto e realizza anche l’assist per la rete iniziale di Thuram. Per lui voto 7,5. Ecco gli altri voti in base alledistilate dal Corriere dello Sport.