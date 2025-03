Bergamonews.it - Pagazzano, Stucchi si espande e apre una filiale in India

, gruppo tra i leader mondiali nel campo degli innesti rapidi per la conduzione di fluidi in pressione, con quartier generale a, nel suo percorso di internazionalizzazione ha aperto una nuovaa Bangalore, in: “Uno dei mercati più dinamici e in crescita al mondo – spiega l’azienda -. Questo progetto rappresenta un passo significativo volto a rafforzare la presenza globale del gruppo e a garantire un servizio sempre più vicino e personalizzato per i clientini”.Nata nel 1960 come officina di lavorazioni meccaniche per conto terzi dalla volontà di due fratelli imprenditori, Innocente e Lorenzodi Treviglio,è conosciuta per la sua continua innovazione e per la qualità nella produzione di soluzioni per il trasferimento di fluidi e gas, in particolare gli innesti a faccia piana che hanno tra le caratteristiche principali la capacità di non perdere fluido durante la fase di aggancio e sgancio.