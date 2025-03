Juventusnews24.com - Paganin infiamma la corsa Scudetto: «Rischio zero titoli per l’Inter! Vi dico la mia favorita in campionato»

di Redazione JuventusNews24ha commentato lain Serie A: le dichiarazioni suldi Inzaghi e non soloA TMW Radio, l'ex calciatore Antonioha detto la sua sulla lottae suldi Inzaghi. La Juventus ha accorciato a -6 dalla vetta occupata dai nerazzurri.– «Se è lì, non vorrei arrivare con, ma è uno scenario possibile. Ma è importante che lotti su tre fronti come sta facendo ora. È interessante da qui alla fine come sapranno gestire gli impegni, che non sono molto semplici. Sono diversi i fattori che potranno incidere, comprese anche trasferte più leggere. Vedo il Napoli leggermente favorito per gli impegni che dovrà affrontare, che sono causa di stress ulteriore».