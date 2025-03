Secoloditalia.it - Paesi sicuri, Bruxelles annuncia la lista e gela la sinistra. FdI: “Confermata l’efficacia dell’agenda Meloni”

“Martedì non presenteremo le liste” deiterzi e d’origined’origine. “Posso solo dire che lo faremo prima di giugno. Lo faremo in anticipo, perché deve essere fatto prima, entrambe le liste: sia idi origine, sia iterzi”. L’annuncio arriva dal commissario europeo agli Affari interni, Magnus Brunner, in conferenza stampa di mercoledì 5 marzo, al termine del Consiglio Interni Ue.La nota di Brunner“Dobbiamo assolutamente consegnarle prima, perché devono andare di pari passo con la legislazione sui rimpatri. Quindi potete essere certi che sarà prima di giugno, sicuramente”, ha aggiunto. La Commissione europea presenterà invece martedì prossimo, 11 marzo, a Strasburgo la sua attesa proposta legislativa sul rimpatrio dei migranti irregolari che non hanno visto accolta la propria domanda di asilo neiUe.