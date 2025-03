Ilgiorno.it - Otto donne diverse al bivio. Ecco “Il tempo rubato“: giovani attrici a confronto

Una storia intensa e profondamente attuale, carica di tensione e di umanità., con vite differenti, che si ritrovano nella sala spoglia di una fabbrica a dover prendere una decisione cruciale, un passo all’apparenza non particolarmente significativo ma che in realtà nasconde dietro di sé un prezzo molto alto in termini di dignità. È la vicenda che porterà in scena lo spettacolo teatrale “Il: 7 minuti“, che verrà proposto sabato alle 21 all’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno. Protagoniste saranno leemergenti del Progetto Palco dell’Academy Musical Arts, che daranno vita a un dramma fatto di autenticità e sensibilità, grazie alla drammaturgia firmata da Andrea Di Cianni e alla regia di Alberto Genovese. Lo spettacolo, promosso da Cartanima Teatro, vuol essere un omaggio alla forza e alla determinazione femminili, alle lotte silenziose e alle battaglie rumorose combattute per difendere il proprio valore umano e la propria dignità.