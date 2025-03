Osimhen alla Juventus annuncio pazzesco | sono sicuri

Leggi su Sportface.it

In prestito al Galatasaray, il centravanti nigeriano è un pallino di Cristiano Giuntoli. Fu lui a portarlo a Napoli nel 2020, è arrivato l’che nessuno si aspettava. E che alimenta a dismisura i rumors, già piuttosto insistenti, su un possibile approdo in bianconero del centravanti nigeriano.Il classe ’98 di Lagos è un pallino di Cristiano Giuntoli. Fu lui, nel settembre 2020, a portarlo al Napoli. E nemmeno tre anni dopo, l’ex Lille gli ha regalato il primo Scudetto della sua carriera da dirigente, il terzo nella storia del club azzurro.Clausola non valida per le squadre italianeNel contratto diè presente una clausola risolutiva fissata a 75 milioni di euro. Essa però non è valida, cioè non sarebbe sfruttabile dai club italiani. De Laurentiis fece inserire questa postilla per evitare un altro caso Higuain.