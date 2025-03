Movieplayer.it - Oscar 2025, Shannen Doherty esclusa dal segmento In Memoriam, Jennie Garth disgustata: "Dovrebbero scusarsi"

Leggi su Movieplayer.it

L'amica ed ex-colleghe in Beverly Hills 90210 della compiantaha chiesto le scuse dell'Academy per la mancata inclusione nelInGlihanno suscitato polemiche per l'esclusione di diversi attori come Michelle Trachtenberg, Tony Todd e Olivia Hussey dalIn, che ricorda le star di Hollywood scomparse nell'ultimo anno. Anche la star di Beverly Hills, 90210è stata omessa, cosa che l'amica e collegaha definito "un pasticcio" quando TMZ le ha chiesto di dire la sua sull'esclusione.ha aggiunto che "forse" l'Academy dovrebbecon la famiglia diper quanto accaduto.sono diventate icone adolescenziali come star di Beverly Hills, 90210. Entrambe sono state protagoniste della serie .