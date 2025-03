Lanazione.it - Ortopedia al San Jacopo. Stop al turno di notte

PISTOIADal 1° aprile al Sannon ci sarà più l’ortopedico neldi. Un servizio in meno da mantenere per la nostra sanità pubblica, che ricerca sistematicamente metodi e misure per risparmiare risorse. Fino a ora l’Asl Toscana centro aveva solo tentato di ‘tagliare’ la guardia notturna ortopedica senza esser riuscita nell’impresa. Questa invece sarebbe la volta buona. A partire dal prossimo mese il reparto didell’ospedale pistoiese dirà addio alla guardia notturna. L’ospedale più vicino per problemi che richiedono l’intervento di un ortopedico in orario serale diventerebbero il Santo Stefano di Prato, il Cto di Careggi o il San Luca di Lucca. Per i nove ortopedici del Sanentrerà in vigore la reperibilità per le urgenze. Gli specialisti saranno reperibili secondo turni prestabiliti e si recheranno al pronto soccorso solo in caso di urgenze indifferibili, come incidenti stradali con gravi traumi, lussazioni, fratture esposte.