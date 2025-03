Velvetgossip.it - Oroscopo settimanale Branko: nuove sfide in arrivo per il Cancro dal 7 al 13 marzo 2025

Scopriamo insieme cosa riserva l’diper la settimana dal 7 al 13, estrapolato dalChi. In questa analisi, esploreremo le dinamiche della vita sentimentale e professionale di ciascun segno zodiacale, con particolare attenzione agli incontri fortunati e all’influenza dei pianeti e delle stelle.di: le previsioni per Ariete, Toro e GemelliAriete: Questa settimana gli Arietini vivranno un fine settimana caratterizzato da una Luna molto nervosa, accentuata dall’influsso di Marte. È un periodo in cui è fondamentale prestare attenzione ai familiari, poiché potrebbero rivelarsi poco affidabili. Tuttavia, possono contare sulla protezione di Giove, Mercurio, Venere e Plutone, che porteranno energie positive.consiglia agli Arietini di non trattenere le proprie emozioni, ma di aprirsi alla persona più vicina, creando un dialogo sincero che potrebbe portare a una maggiore connessione emotiva.