Oroscopo del giorno | venerdì 7 marzo 2025

Una giornata ricca di novità e sorprese, in cui molti segni dovranno affrontare sfide inattese ma ricche di opportunità. Attenzione a gestire bene energie e risorse.Ariete (21– 19 aprile)Giornata dinamica e stimolante, ideale per avviare nuovi progetti. Tuttavia, è fondamentale evitare decisioni impulsive: pondera bene prima di agire.Toro (20 aprile – 20 maggio)Il comfort e la stabilità saranno centrali oggi. Approfitta del tempo libero per dedicarti alla cura personale o al relax, evitando discussioni inutili.Gemelli (21 maggio – 20 giugno)La comunicazione sarà il tuo punto forte. È il momento perfetto per chiarire eventuali malintesi o avviare importanti conversazioni sul lavoro e in famiglia.Cancro (21 giugno – 22 luglio)Sensibilità accentuata oggi: cerca di non prendere troppo sul personale eventuali critiche.