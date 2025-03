Lanazione.it - Oro verde: ecco le aziende ammesse all’Ercole

Leggi su Lanazione.it

PERUGIA - "L’olio umbro è sinonimo di autenticità e qualità. È nostro compito promuoverlo e difenderlo, affinché continui a essere un simbolo del nostro territorio nel mondo". Così l’assessore all’ambiente David Grohmann, in occasione della cerimonia di premiazione del concorso regionale “Orodell’Umbria”, organizzato dalla Camera di Commercio e da Promocamera. Ad aprire l’evento, il padrone di casa, Giorgio Mencaroni. "Questo Premio rappresenta un pilastro per la valorizzazione dell’olio extravergine umbro, un’eccellenza che incarna storia, qualità e tradizione". Mencaroni, evidenziando come il premio apra le porte del Concorso nazionale “Ercole Olivario”, ormai un vero cult per l’olivicoltura italiana di qualità, ha affermato che "il settore olivicolo è un asset strategico per l’economia regionale e dobbiamo continuare a sostenerlo con iniziative come questa".