Superguidatv.it - “Ora o mai più”, intervista esclusiva al vincitore Pierdavide Carone: “Quando ho partecipato ad Amici ero un ragazzino di talento, oggi un uomo che fa musica. Stefano De Martino? Ci eravamo persi di vista ma l’ho contattato su Instagram. Vorrei scrivere un brano per Mina”

Leggi su Superguidatv.it

Con il suoha trionfato a “Ora o mai più“. Una vittoria che è coincisa con la data in cui è ricorso l’anniversario della scomparsa di Lucio Dalla che con lui aveva cantato al Festival di Sanremo del 2012 l’intenso“Nanì”.ha doto la classifica generale del programma condotto da Marco Liorni, aggiudicandosi il 53% dei voti nella finalissima con Matteo Amantia, frontman degli Sugarfree.Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in. Il cantante ha parlato della sua vittoria nel programma: “è iniziato il programma non sapevo bene cosa aspettarmi perché per quanto avessi continuato a faree concerti la risonanza era sicuramente meno ampia rispetto ad una prima serata su Raiuno. Sono arrivato nel programma senza troppe aspettative.