Anteprima24.it - Operazione antidroga, sacerdote tra indagati ma per falso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoFigura anche unnella lista delle 63 persone indagate dai carabinieri e dalla Procura di Torre Annunziata nell’ambito dell’inchiestache oggi ha portato alla emissione di 51 misure cautelari (LEGGI QUI)da parte del gip Luisa Crasta su richiesta dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso. Ilsarebbe finito nell’inchiesta pernell’ambito delle verifiche effettuate dai Carabinieri su uno degliraggiunti dall’ordinanza cautelare, impegnato in messa in prova presso la parrocchia dove opere il prete. Il giudice ha ritenuto di non emettere nei confronti delalcuna misura cautelare: il pm aveva chiesto il divieto di dimora in provincia di Napoli. Nessuna relazione tra il prete e lo spaccio di droga è emersa nel corso degli accertamenti dei militari dell’arma che oggi hanno notificato 15 arresti in carcere, 17 arresti ai domiciliari e 19 obblighi di presentazione ai carabinieri.