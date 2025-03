Onore al merito su Rai3 le storie di Cavalieri del Lavoro Viaggio nell’eccellenza made in Italy

Leggi su Ildenaro.it

Prende il via, da domenica 9 marzo, in seconda serata su Rai 3, “al”. Un, con Laura Chimenti, nella storia economica e sociale dell’Italia, raccontato in otto puntate attraverso le vicende di grandi imprenditori e famiglie industriali che hanno contribuito con la loro attività di impresa alla crescita del Paese. Il programma ripercorre ledi imprenditori, donne e uomini coraggiosi e innovatori, a cui è stata conferita dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere del.Grazie a interviste esclusive, immagini d’archivio e rievocazioni storiche, lo spettatore scoprirà le sfide e i successi di figure emblematiche che con le loro imprese hanno contribuito al miglioramento delle condizioni di vita e didel nostro Paese. Il programma infatti approfondisce non solo le dinamiche familiari e imprenditoriali, ma anche il ruolo centrale delcome valore etico e sociale, come motore di innovazione, ricchezza e progresso.