Onore al merito”, su Rai 3 le storie dei Cavalieri del lavoro

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 6 mar. (askanews) – Prende il via, da domenica 9 marzo, in seconda serata su Rai 3, “al”. Un viaggio, con Laura Chimenti, nella storia economica e sociale dell’Italia, raccontato in otto puntate attraverso le vicende di grandi imprenditori e famiglie industriali che hanno contribuito con la loro attività di impresa alla crescita del Paese. Il programma ripercorre ledi imprenditori, donne e uomini coraggiosi e innovatori, a cui è stata conferita dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere del. “Come previsto anche dal contratto di servizio, la Rai ha il compito essenziale di valorizzare il”, ha ricordato oggi nella conferenza stampa di presentazione Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai. Ciò significa “condividere con il pubblicodi successo, offrendo dei modelli positivi, soprattutto per le nuove generazioni.