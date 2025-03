Only Murders in the Building 5 | Keegan-Michael Key entra nel cast!

Leggi su Cinefilos.it

in the5:Keynelin thedi Hulu ha annunciato la prima importante aggiunta alper la quinta stagione in arrivo.Key è stato scelto per un ruolo ricorrente. Come al solito, i dettagli sulle trame e sui nuovi personaggi sono tenuti segreti.La produzione della nuova stagione, che risolverà l’omicidio di Lester (come visto nel finale della quarta stagione), è iniziata all’inizio di questa settimana a New York con il ritorno dei quattro attori fissi della serie, ovvero le star/produttori esecutivi Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, oltre aCyril Creighton. Ancora una volta, saranno circondati da unricorrente di grandi nomi, a partire da Key.La quarta stagione presenta ilpiù stellare della serie, tra cui il ritorno di Meryl Streep, affiancata da Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani e Molly Shannon.