Omicidio Yana Malaiko oggi la sentenza | l’ex fidanzato Dumitru Stratan rischio l’ergastolo

Mantova, 6 marzo 2025 –è il giorno delladi primo grado del processo per l’di, la 23enne di nazionalità ucraina uccisa la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023 dal suo ex,, 34enne moldavo. La pubblica accusa, sostenuta dal sostituto procuratore Lucia Lombardo ha chiesto la condanna alper l’imputato, accusato divolontario aggravato dalla premeditazione. In piena sintonia con la rappresentante dell'accusa, l'avvocato Angelo Lino Murtas, legale di parte civile per Oleksandr, padre di, per la mamma Tatiana, la nonna Larissa e il nonno Giovanni. L’avvocato ha chiesto complessivamente 2.400.000 euro di risarcimento. I difensori, avvocati Gregorio Viscomi e Domenico Grande Aracri, puntano a far cadere l’aggravante della premeditazione che varrebbeper il loro cliente, puntando a una eventuale derubricazione del reato apreterintenzionale, in virtù della confessione di, che aveva detto di avere colpito la giovane senza avere l’intenzione di ucciderla.