Omicidio Saman Abbas la testimonianza del fratello | Zio l’ha presa per il collo

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ildioggi, giovedì 6 marzo, è stato sentito nell'aula della Corte d'Appello di Bologna come testimone al processo per l'della sorella, la 18enne pachistana, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara. "Ho visto zio prendere per il, c'erano anche .L'articolo, ladel: “Zioper il” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.