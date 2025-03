Napolitoday.it - Omicidio Capuano: trovata una pistola in un beauty case a Giugliano

Un revolver calibro 22 è stato ritrovato nascosto in un beatynel corso delle perquisizioni a carico di Rosa, figlia di Francesco, l'ex bidello ucciso a Suzzara, in provincia di Mantova, lo scorso 23 dicembre. Da ieri la donna, 46 anni, è in arresto per l'del padre.