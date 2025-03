Ilfattoquotidiano.it - Omicidio a Limena: anziano ucciso e nascosto in un armadio, sospettato un amico 45enne

Il cadavere di Franco Bernardo Bergamin, 80 anni, è stato trovato nel pomeriggio del 6 marzo all’interno di unnella sua abitazione a, in provincia di Padova. Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato chiuso in due sacchi neri dell’immondizia, con segni di colpi alla testa e le caviglie legate con fascette di plastica. Nella stanza sono state rinvenute diverse boccette di profumo aperte, probabilmente per coprire l’odore della decomposizione.Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri, che stanno cercando un uomo di 45 anni,della vittima e principaledell’. Secondo le prime testimonianze, tra i due ci sarebbe stata una lite giorni prima della scomparsa dell’.A lanciare l’allarme è stato il cognato di Bergamin, preoccupato dal lungo silenzio dell’uomo.