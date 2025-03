Lapresse.it - Omicidio 16enne Pescara, condannati a 19 e 16 anni i due imputati minorenni

Sono statia 19, 4 mesi e 10 giorni e a 16i due 16enniper l’di Christopher Thomas Luciani, il coetaneo ucciso con 25 coltellate il 23 giugno scorso nel parco Baden Powell di. Il ragazzo sarebbe stato ammazzato per un piccolo debito legato alla droga.I due giovani sono statidal tribunale per i minori dell’Aquila pervolontario con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. Christopher Thomas Luciani fu accoltellato a morte la sera del 23 giugno aper un debito di circa 300 euro. Il giovane che aveva il debito con ‘Crox’, come veniva chiamata la vittima, è stato condannato a 19e 4 mesi e il secondo, che infierì sul corpo del ragazzo dopo le prime coltellate, è stato condannato a 16di reclusione.