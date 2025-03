Terzotemponapoli.com - Oltre il Napoli: parla Ivano Trotta

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex calciatore di Juventus eè intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.ilIeri rigore sbagliato per Piotr Zielinski, dimostrando di non avere sangue freddo all’altezza del suo talento. Cosa ne pensa? “I rigori si sbagliano, anche i più grandi li hanno sbagliati. Non lo ha neanche calciato malissimo, ma il portiere è stato bravo. Sicuramente, però, non è la sua migliore caratteristica, tra le tante che ha. Fortunatamente per l’Inter, il risultato le permette di stare abbastanza tranquilla. Se fosse stato un rigore decisivo per vincere la partita, sarebbe stato molto peggio.” Il ritorno contro il Feyenoord sarà solo una formalità? “In Champions non è mai una formalità.