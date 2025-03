Terzotemponapoli.com - Oltre il Napoli e Conte: parla Biasin

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e opioninista, a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione '1 Football Club'.

È d'obbligo una considerazione su questo campionato di Serie A, che si sta rivelando molto più avvincente di quanto ci aspettassimo sei o sette mesi fa. Ma vorrei partire dalla Champions League. Ancora una volta, ieri l'Inter ha ben figurato e avrebbe potuto chiudere definitivamente la partita dopo il 2-0 contro il Feyenoord, se Zielinski avesse trasformato in gol il rigore. Il ritorno sarà solo una formalità? "Il risultato dell'andata lascia buone garanzie di qualificazione, più che altro per la prestazione del Feyenoord, che è una squadra alla portata dell'Inter, con tanti infortuni e non al livello dei nerazzurri in questo momento.