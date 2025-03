Ilgiorno.it - Oltre 410 chili di cannabis oltre i limiti, padre e figlio indagati

Infiorescenze, oli e resine derivati dalla, per un totale di 410, importati illegalmente dalla Svizzera, di cui 280con Thcil valore consentito. Merce sequestrata dalla Finanza di Ponte Chiasso lungo i valichi di confine di Crociale dei Mulini a Uggiate con Ronago e Maslianico, per la quale sono statiper traffico illecitoitaliani. I due si muovevano soprattutto in orari notturni o alle prime luci dell’alba, utilizzando il metodo della staffetta, percorrendo il tragitto a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, in modo da permettere al primo veicolo di verificare l’eventuale presenza di posti di controllo. L’assenza di documentazione di trasporto, e l’incongruenza delle dichiarazioni fornite sull’approvvigionamento e la destinazione della merce, hanno insospettito i finanzieri quando hanno proceduto a un controllo.