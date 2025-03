Lanazione.it - Oltre 3400 i contributi . Record di firme al Pd

Il Partito Democratico di Prato è al primo posto in Toscana nella scelta del “2 per 1000“ nella dichiarazione dei redditi. Ha registrato, infatti, un significativo incremento nelle preferenze del 2 x 1000: ben 3.443 cittadine e cittadini pratesi hanno scelto di destinare al Pd questa quota della propria IRPEF, con un aumento del 27,47% rispetto all’anno precedente. Un risultato che colloca la Federazione pratese al primo posto per crescita in Toscana "in perfetta sintonia con la netta affermazione del partito nelle elezioni comunali ed europee dello scorso anno". "Gli ottimi risultati sul 2 x 1000 sono la conferma che a Prato il Pd piace e sta crescendo - commenta Marco Biagioni, segretario provinciale del partito - e desidero ringraziare tutte le cittadine e i cittadini che hanno scelto di destinare il loro due per mille al Partito Democratico, un fatto non scontato che potrà permetterci di potenziare l’attività politica nei prossimi mesi.