Olly di Che Dio ci Aiuti chi è l’attrice Ludovica Ciaschetti | età e biografia

di Che Dio ci8 è uno dei nuovi personaggi dell’ottava stagione. Il suo carattere fumantino ha sorpreso tutti, ma ancheche la interpreta. Chi è? Ecco la sua età e la sua.Chi èdi Che Dio ciè una studentessa universitaria molto curata e precisa, con un passato doloroso. Non ha mai avuto una madre e il padre è morto quando aveva sei anni. Ha vissuto diversi affidi, ma alla fine è sempre tornata alla Casa famiglia in cui è ambientata l’ottava stagione della serie.età eetà 23 anni è nata a Roma il 15 ottobre 2002. Ha mostrato un grande talento sin da piccola e ha frequentato la scuola di recitazione S.M.O dal 2017 al 2020. Successivamente, ha seguito un corso di alta formazione Point Zero e ha iniziato a studiare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico.