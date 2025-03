Sport.quotidiano.net - Olimpia, spauracchio Fenerbahçe. Milano alla prova dei vecchi amici. Al Forum il ritorno di capitan Melli

Fari puntati sull’Eurolega per l’che questa sera alle 20.30 ospita alilIstanbul. I biancorossi continuano a rincorrere la seconda fase e una vittoria in casa, bissando quella ottenuta settimana scorsa contro il Monaco, sarebbe carburante fondamentale per ritrovare i playoff dopo due anni di assenza. Sfida di altissimo livello contro la squadra dell’exo milanese Nicolò. I turchi si trovano al 2° posto in classifica eppure a Istanbul quella dell’Armani, nella gara di andata, fu una delle sue vittorie più convincenti (85-91). Una delle prime occasioni in cui fu evidente quanto potesse essere alto il potenziale dell’accoppiata Mirotic-LeDay (fecero 48 punti in due). Da questo dovrà ripartire coach Messina con Shavon Shields ancora in dubbio dopo l’assenza del weekend a Bologna in campionato (mentre per Bolmaro c’è possibilità di recupero).