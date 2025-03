Oasport.it - Olimpia Milano-Fenerbahce oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Torna l’e appuntamento casalingo questa sera per l’EA7 Emporio Armaniche sarà in campo all’Unipol Forum di Assago contro il. Un passaggio importantissimo per i ragazzi di Ettore Messina nella corsa alla postseason, con una classifica cortissima, dove ogni vittoria (o sconfitta) possono essere decisive.Ilè reduce dalla vittoria contro Parigi nel recupero del match della diciassettesima giornata e ora è secondo con 18 vittorie. Alle sue spalle (dietro al Panathinaikos con 17 successi) ci sono ben dieci squadre raccolte in soli 6 punti, conattualmente nona con 15 vittorie, a un successo dalla quarta posizione, ma anche a una sconfitta dall’undicesima. E bissare il successo ottenuto in Turchia sarebbe fondamentale per fare un passo verso i playoff o i play-in per