Quotidiano.net - Olaf Scholz: Importanza della condivisione nucleare in Germania nella Nato

Leggi su Quotidiano.net

Siamo alleati. Esistono regole molto specifiche in merito, e ciò che è particolarmente importante è ciò che abbiamo in termini di, che è organizzata in. Credo che non si debba rinunciare a questo aspetto. E' la visione comune di tutti i partiti centrali in." Lo ha detto il cancelliere tedescoarrivando al summit straordinario Ue a Bruxelles interpellato in particolare sulla proposta francese di uno scudoeuropeo.