Ogni giorno preparati 3 600 pasti

"Garantire la massima sicurezza alimentare e un servizio di alta qualità": così l’amministrazione comunale di Cesena definisce i principi guida nella gestione della refezione scolastica, rendendo noto il dato che sono 3.600 ie le merendeper gli alunni, dai nidi alle scuole secondarie di primo grado. Con l’acquisizione in gestione diretta delle cucine di Martorano, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, e dell’Oltresavio e Vigne (dal 2023/2024), il Settore Servizi educativi, Istruzione e Sport del Comune di Cesena gestisce direttamente tutta la produzione deiper i nidi, le scuole per l’infanzia, le scuole primarie e secondario di primo grado di Cesena. L’Ente inoltre gestisce 20 cucine prevedendo un’apertura di un’ulteriore cucina all’interno della scuola per l’infanzia dell’Osservanza.