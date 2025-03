Lanazione.it - Oggi scattano i lavori. Buca in via Matteucci. Esercenti preoccupati: "Tempi molto lunghi"

in via Mateucci potrebbero cominciare già in giornata secondo quanto riferito dagli addetti. Una buona notizia questa per tutti i cittadini pisani, anche se non sufficiente a rincuorare glipresenti in zona. "Sonopreoccupata - spiega Lucia Fontana del bar/gelateria “Dolce brivido“ - soprattutto per quanto riguarda lestiche della riparazione. Ci hanno informato che ipotrebbero durare almeno 30 giorni e questo per la mia attività, così come per altri, potrebbe rappresentare un grande problema, non solo per quanto riguarda le vendite, proprio qualche minuto fa ero intenta a spiegare la situazione ai miei fornitori che venendo da fuori non conosconobene la zona". Per quanto riguarda invece un possibile calo della clientela Fontana afferma "penso che anche altre attività della zona si trovino nella mia stessa situazione, certamente i clienti del vicinato continueranno a venire, il grosso problema resta la sera quando raggiungerci è più problematico".