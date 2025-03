Metropolitanmagazine.it - Oggi i leader europei si riuniranno a Bruxelles per la difesa dell’Ucraina, “punto di svolta nella storia”

siper un consiglio speciale sulla, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che il continente si trova a un “didella”. Oltre al riarmo, idovrebbero discutere di come l’organismo possa supportare ulteriormente Kiev di fronte all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di lunedì, che avrebbe sospeso gli aiuti all’Ucraina. Il presidente ucraino Volodymy Zelensky è invitato al summit.L’Europa si trova di fronte a un “pericolo chiaro e presente, di una portata che nessuno di noi ha mai vistopropria vita adulta”, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, mentre il presidente del Consiglio europeo António Costa ha affermato che questo è un “momento decisivo per l’Ucraina e per la sicurezza europea”.