Ofantina, avviati i lavori sul viadotto 'fosso Tagliabosco'

Tempo di lettura: < 1 minutoLungo la strada statale 7 “Appia”hanno preso il via idi manutenzione sul, al km 337,690, nel territorio comunale di Montella (AV). Nel dettaglio, le attività si concentreranno, in primis, sul ripristino della soletta e sulla esecuzione della impermeabilizzazione sull’impalcato in corrispondenza di una delle pile dell’opera; inoltre, si procederà alla realizzazione puntuale della nuova pavimentazione stradale e relativo giunto di dilatazione. Sulè attivo il senso unico alternato, fino alla fine del mese di aprile. La conclusione deied il conseguente ripristino delle condizioni di sicurezza per la transitabilità consentiranno di rimuovere tale limitazione e di ripristinare la piena circolazione.