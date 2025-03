Quotidiano.net - Occupazione femminile in crescita: Rapporto CNEL-ISTAT evidenzia divario con l'Europa

Leggi su Quotidiano.net

Prosegue la dinamica positiva del mercato del lavoro per la componente. Dal 2008 al 2024 l'incremento del tasso didelle donne è di 6,4 punti. Unadovuta soprattutto al segmento delle ultracinquantenni: mentre l'aumento per le over50 raggiunge i 20 punti, per le 25-34enni si ferma a 1,4 punti. È quanto emerge dal'Il lavoro delle donne tra ostacoli e opportunità', presentato oggi a Villa Lubin. Permane, nel complesso, l'ampiocon l': il tasso dirisulta inferiore di 12,6 punti alla media Ue ed è il valore più basso tra i 27 paesi dell'Unione,il. Da cui emerge anche che, mentre tra gli uomini circa 7 occupati su 10 possono contare su un lavoro standard (dipendente a tempo indeterminato o autonomo con dipendenti), tra le donne sono in questa situazione poco più della metà delle occupate (53,9%).