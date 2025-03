Gamberorosso.it - "Occhio all'India: l'accordo di libero scambio aprirà nuove opportunità per il vino". La scommessa di Veronafiere

Leggi su Gamberorosso.it

Mentre dagli Stati Uniti arrivano segnali preoccupanti, tra calo dei consumi die possibili dazi sull’agroalimentare, dall’altra parte del globo si potrebbero aprireporte interessanti per l’export Made in Italy. Parliamo dell’e del possibile l’dicon l’Europa, annunciato dal primo ministrono, Narenda Modi, e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la cui firma è prevista entro la fine di quest’anno.I numeri delitaliano inIn particolare, secondo l’Osservatorio Uiv-Vinitaly, ilitaliano esprime un valore al dettaglio di 33 milioni di dollari statunitensi (tasse incluse) con una quota di mercato sull’import che sfiora il 17%. Si tratta del terzo fornitore a valore in un mercato da 418 milioni di dollari, dominato in volume dai vini domestici (77%) che rappresentano una quota a valore del 50%.