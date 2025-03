Sololaroma.it - Oblio Southampton, Juric sconsolato: “Non sono felice, mi aspettavo di più”

Roma pronta a scendere in campo contro l’Athletic Club, in un periodo intenso non solo per le questioni campo. C’è un nuovo allenatore da scegliere, visto che Ranieri continua ad allontanare la possibilità di una permanenza in panchina, con Allegri tra i candidati più in voga al momento. Una scelta importante, non sulla linea di quella fatta per il post De Rossi, un Ivanche sognava da tempo la grande occasione in una big ma che si è fatto risucchiare dalle difficoltà che il club viveva in quel momento.Dopo il paio di mesi disastrosi in giallorosso, il tentativo di rilancio in Premier League, un’esperienza che però che rischia di mettere la pietra tombale sulla sua carriera. L’in cui si è avviluppato il suoè totale, come testimoniano classifica e risultati: ultimo posto con appena 9 punti in 27 giornate, -13 dalla salvezza, peggior attacco (19) e peggior difesa (65) del campionato ed unche ha ottenuto 9 ko in 10 gare (Nessun allenatore nella storia della Premier aveva registrato solo 0,3 punti di media con tale numero di partite).