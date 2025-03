Iltempo.it - Nutrizione sana, "necessarie correttezza e trasparenza delle informazioni": l'evento con esperti a Berna

Un'esperienza che va oltre la mera assunzione di calorie. È lo stare a tavola, momento gratificante e coinvolgente che coniuga gusto, rapporti interpersonali, cultura, tradizione e benessere. Non è pertanto opportuno ridurla a una mera assunzione di calorie e nutrienti, mettendo in guardia i consumatori con avvisi di pericolo o messaggi negativi. È quanto emerso durante la conferenza sulla “Positive Nutrition”, promossa dall'Ambasciata d'Italia in Svizzera e dall'Agenzia ICE di, presso il Bellevue Palace a. Per l'occasione si è parlato del NutrInform Battery, uno strumento innovativo pensato per fornirechiare e trasparenti sugli alimenti e sulle bevande consumati, evidenziando le porzioni consigliate dai nutrizionisti e il relativo apporto di calorie, sale, zuccheri e grassi per seguire una corretta alimentazione.