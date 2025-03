Nuovo taglio dei tassi della Bce | giù dello 025% Ecco l’impatto che avrà sui mutui

Secoloditalia.it - Nuovo taglio dei tassi della Bce: giù dello 0,25%. Ecco l’impatto che avrà sui mutui

Il Consiglio direttivoBce ha deciso oggi di ridurre di 25 punti base i tred’interesse di riferimento. Pertanto, idi interesse sui depositi presso la Banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno ridotti rispettivamente al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%, con effetto dal 12 marzo 2025. È quanto si legge nel comunicato diffuso dall’Eurotower. Ildel costo del denaro dal 2,75% al 2,50% deciso dalla Bce, come sottolineato dagli analisti, favorirà la riduzione deid’interesse sui.FdI: «Bene ildei, più risorse per famiglie e imprese»«È una buona notizia il sestodeidi interesse da parteBce», ha commentato il senatore di FdI, Giorgio Salvitti. «Come FdI ripete da sempre, bisogna liberare le migliori energie per continuare a crescere.