Nuovo stadio Inter, Sala conferma: «Stiamo aspettando il piano da Inter e Milan, dovrò chiamarli se…»

di Redazione, il sindaco dio, Giuseppedi essere in attesa di ricevere la proposta dei nerazzurri e delIl sindaco dio, Giuseppe, è tornato a parlare del tema riguardante il, che riguarda sia l’che il. Le due società, cometo dallo stesso Beppe Marotta, stanno per presentare una proposta ufficiale per la realizzazione delimpianto. Il primo cittadinoese hato di essere in attesa deleconomico-finanziario, sottolineando come al momento il Comune non abbia ricevuto alcun documento ufficiale. Di seguito le sue dichiarazioni.IN ATTESA DEL– «ile lo attendiamo in questi giorni. Preciso che noi non abbiamo parlato con nessuno e non siamo stati noi a preannunciare l’arrivo di un documento, semmai sono state le squadre».