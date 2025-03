Bergamonews.it - Nuovo protocollo per l’azione del Gruppo Interforze antimafia: tra i firmatari anche il prefetto di Bergamo

Brescia. Un documento che riassume le azioni di contrasto alle infiltrazioni criminali, secondo le ultime previsioni del Ministero dell’Interno. Nella mattina di giovedì 6 marzo in Prefettura a Brescia i vertici delle realtà provinciali che fanno parte del distretto della Procura bresciana hanno firmato undi collaborazione finalizzato a rafforzare le misure di contrasto alle infiltrazioni criminali sulla base del decreto del Ministro dell’Interno del 2 ottobre 2023.Presenti il procuratore distrettualeFrancesco Prete, ildi Brescia Andrea Polichetti, ildiLuca Rotondi, ildi Mantova Roberto Bolognesi e ildi Cremona Antonio Giannelli.L’accordo individua strategie condivise e azioni congiunte per impedire alle organizzazioni di stampo mafioso ingerenze nelle attività economiche nei rispettivi territori provinciali: è stato definito uno stabile modello di collaborazione tra le Prefetture e l’Autorità giudiziaria per lo scambio reciproco di informazioni, utili a potenziare le attività di prevenzione e contrasto criminale.