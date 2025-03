Ilgiorno.it - Nuovo farmaco per una malattia rara dei bambini

Il nome è quasi impronunciabile: "pegzilarginasi". Il potenziale, rivoluzionario: si tratta di una terapia innovativa per unagenetica ereditaria, il “deficit di Arginasi 1“, con prevalenza di circa un caso ogni 760mila nuovi nati. La nuova cura, registrata e disponibile anche in Italia, si è dimostrata efficace e sicura in uno studio multicentrico internazionale ("Peace") di Immedica Pharma, partito nel 2017 su pazienti con età superiore ai due anni, e che in fase 3 ha coinvolto anche l’Irccs San Gerardo di Monza. I risultati scientifici saranno presentati il 20 marzo a un congresso a Palazzo Caracciolo, a Napoli. Iche nascono con questapresentano un malfunzionamento dell’enzima Arginasi 1; questo determina problemi nel ciclo dell’urea, cioè nel processo di eliminazione dell’ammoniaca prodotta dal metabolismo delle proteine.