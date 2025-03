Bollicinevip.com - Nuovo confronto tra Shaila e Lorenzo al GF: “Ho mollato, è finita”

Leggi su Bollicinevip.com

È davverola storia d’amore tranella notte al GFPerla relazione conè definitivamente, come ha reagito il gieffinoC’è stato untraGatta eSpolverato nella notte al Grande Fratello, i due per l’ennesima volta hanno parlato del loro rapporto e della loro rottura.All’ex fidanzato la ballerina ha detto: “Ho pensato tutto il giorno e sono convinta. Il fatto che abbiamo un dialogo è bello ed è importante. Finire e chiudere senza dialogare non mi piacerebbe. Io lotto in quello in cui credo, ma hoperché credo che non ci sia più nulla da fare. E ora mi dico che è.”La gieffina ha poi spiegato: “Io hoperché mi ero stancata di mettermi in discussione. Tu dici che hai fatto lo stesso? No.